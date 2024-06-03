Российские морпехи испытывают бронещит спецназа

На полигоне "Бамбурово" в Приморском крае морпехи-штурмовики Тихоокеанского флота тестируют бронещит спецназа. Его будут использовать в повседневной подготовке штурмовых подразделений.

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Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, пишет ТАСС. Здесь добавили, что бойцы работали в связке "тройка", выполняя тактическую замену номеров для пополнения боезапаса. Это дало шанс военнослужащим безопасно сблизиться с зоной прострела, при этом свободно вести огонь по условному противнику, меняя уровень обстрела.

На флоте рассказали, что этот бронещит используется уже давно, а новизна заключается в том, что теперь его применяют при штурме окопов.