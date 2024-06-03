МО РФ показало видео штурма крупного опорного пункта ВСУ у Часова Яра

Минобороны РФ показало видео штурма крупного опорного пункта ВСУ у Часова Яра костромскими десантниками. Об этом сообщает РИА Новости.

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Военные Костромского гвардейского парашютно-десантного полка обнаружили огневые средства и опорные пункты ВСУ во время разведки с воздуха. Найденные пункты управления были уничтожены артиллерией. После нескольких ударов десантники начали штурм с нескольких направлений.

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Десантников сопровождали беспилотники, управляемые операторами. Штурмовые группы ВДВ со стрелковым вооружением штурмом взяли опорный пункт, расположенный в одном из зданий.

Командир штурмового отделения https://iz.ru/1705982/2024-06-03/kostromskie-desantniki-shturmom-vziali-opornyi-punkt-vsu-v-raione-chasova-iara рассказал «Известиям», что несколько военных ВСУ были взяты в плен. У одного из них нашли смартфон с приложением «Крапива», в котором было указано расположение украинских резервов, артиллерии, танков и пехоты. Эта находка уже позволила российским силам нанести удары по позициям ВСУ.

Ранее заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью The Economist назвал одной из главных проблем ВСУ расположенный на возвышенности город Часов Яр. По мнению Скибицкого, потеря контроля над Часовым Яром по примеру Авдеевки - лишь вопрос времени. Это позволит России продвинуться в сторону Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. 29 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Часов Яр освобожден от ВСУ на 70 процентов.