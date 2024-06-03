Жалобы танкистов ВСУ на плохую защиту и технические проблемы у поставленных Киеву американских танков Abrams являются "чушью" и отражают неподготовленность украинских экипажей. Так в эфире телеканала CNN отреагировал на претензии ВСУ к танкам Abrams отставной генерал-лейтенант армии США Марк Хертлинг.

"Я скажу только одно слово - чушь", - сказал Хертлинг, реагируя на ранее показанный репортаж CNN, в котором украинские танкисты жалуются на многочисленные проблемы с танками Abrams.

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Среди которых, по их словам, плохая броневая защита, неспособная остановить современное российское оружие, отсутствие нужных снарядов, а также технические проблемы с двигателем машины и частый выход из строя электронных компонентов из-за конденсата во время дождя или тумана.

"Конденсат на приборах - это чушь. Факт того, что русские знают, как уничтожать эти танки из-за недостатка брони - это чушь, - сказал американский генерал Хертлинг о стенаниях украинского экипажа Abrams. - Я знаю точно на основании собственного опыта, что это либо экипаж не может выбрать правильные системы вооружения, либо не обслуживает танк должным образом. Когда есть недовольные сломавшимся танком танкисты, они будут всячески объяснять причины, почему он не работает и почему у них это ненужный кусок металлолома. Но Украина же продолжает выпрашивать эти танки. Даже зная о том, что необходимо придерживаться высоких стандартов обслуживания для того, чтобы они продолжали работать".

Напомним, что США передали Украине 31 танк Abrams в январе 2023 года, из которых к настоящему времени ВС РФ уничтожили не менее 7.