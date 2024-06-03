Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко считает, что всех женщин нужно сделать военнообязанными. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».

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Мужчина считает, что на Украине необходимо сделать военнообязанными всех граждан вне зависимости от пола. Также военные заявил, что в стране необходимо снизить возраст мобилизации до 23 лет. К этому моменту каждый украинец должен иметь военно-учетную специальность (ВУС), уверен Федоренко.

Он пояснил, что такие меры нужны для того, чтобы в случае конфликта каждый человек уже знал азы военной службы и мог взять оружие.

1 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе сотрудники военного комиссариата мобилизовали мужчину с диагностированными олигофренией (умственной отсталостью) и пороками сердца. По словам его супруги, военно-врачебная комиссия длилась всего 30 минут. При этом представители ТЦК «не захотели разбираться в диагнозе» ее мужа, пожаловалась женщина.

Ранее американский политолог заявил о массовом переходе бойцов ВСУ на сторону России.