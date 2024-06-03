В ВСУ призвали сделать всех совершеннолетних украинок военнообязанными

Комбат ВСУ Федоренко: всех женщин старше 18 лет нужно сделать военнообязанными
Командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко считает, что всех женщин нужно сделать военнообязанными. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Армия ТВ».
Мужчина считает, что на Украине необходимо сделать военнообязанными всех граждан вне зависимости от пола. Также военные заявил, что в стране необходимо снизить возраст мобилизации до 23 лет. К этому моменту каждый украинец должен иметь военно-учетную специальность (ВУС), уверен Федоренко.
Он пояснил, что такие меры нужны для того, чтобы в случае конфликта каждый человек уже знал азы военной службы и мог взять оружие.
1 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Одессе сотрудники военного комиссариата мобилизовали мужчину с диагностированными олигофренией (умственной отсталостью) и пороками сердца. По словам его супруги, военно-врачебная комиссия длилась всего 30 минут. При этом представители ТЦК «не захотели разбираться в диагнозе» ее мужа, пожаловалась женщина.
Ранее американский политолог заявил о массовом переходе бойцов ВСУ на сторону России.