Соратник Кадырова объяснил разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

Страны Запада, которые разрешили Вооруженным силам (ВС) России наносить удары вглубь России, хотят спровоцировать волнения в стране, объяснил соратник Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» и замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов. Его слова приводит РИА Новости.

Так как Запад осознает, что фактически потерпел поражение, он стремится нанести максимальный удар по мирным жителям, считает Алаудинов. Соратник Кадырова выразил мнение, что задача европейских стран — заставить население устраивать акции и высказывать недовольство. При этом Запад «не понимает духовную составляющую нашего населения, нашей страны», уверен он.

Руководитель «Ахмата» назвал разрешение стран Запада наносить удары по России частью гибридной войны. Однако такой замысел, по мнению Алаудинова, обречен на провал.