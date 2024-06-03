Российские ракеты поразили базу с 300 солдатами ВСУ в Змиеве

Российские военные нанесли удар по месту дислокации ВСУ на базе отдыха в Змиеве под Харьковом. Об этом пишет "Первый харьковский".

Отмечается, что после полуночи по цели было зафиксировано пять прилетов. В результате разрушен отельный комплекс базы, где находилось не менее 300 солдат и наемников.

В публикации говорится, что противник понес большие потери.

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины

Украинские СМИ писали о пяти ракетных ударах по базе отдыха в Слобожанской общине Харьковской области.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что российские войска наносят удары по объектам, которые ВСУ из гражданских превратили в военные.

По его словам, в Харькове неоднократно уничтожались склады западного вооружения, предприятия по ремонту техники и производству дронов, а также питающие их объекты электроснабжения.