СМИ: военные Израиля задержали палестинскую журналистку на двое суток

Израильские военные задержали без объяснения причин палестинскую журналистку Рашу Хирзаллу на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

По сообщению информационного агентства WAFA, Хирзалла была вызвана в управление израильской военной разведки, где ей сообщили о задержании на 72 часа. Власти не предъявили журналистке никаких обвинений и не объяснили причин ее задержания, уточняет агентство.

По его данным, в израильских тюрьмах содержатся 49 палестинских журналистов. Согласно информации неправительственной организации "Комитет защиты журналистов", 102 работника СМИ в Палестине были убиты с начала Израилем боевых действий в секторе Газа в октябре 2023 года.

Ранее Профсоюз палестинских журналистов заявил, что Армия обороны Израиля продолжает преднамеренно преследовать сотрудников палестинских СМИ с целью их физического уничтожения. Оккупационные силы делают это, чтобы скрыть правду о геноциде в секторе Газа, считают в организации.