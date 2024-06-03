Командир «Ахмата» допустил завершение СВО уже в этом году

Специальная военная операция на Украине может завершиться в 2024 году. Как сообщают «Известия», такое мнение высказал Герой России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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Военный отметил, что задачи спецназа «Ахмат» не менялись с самого начала спецоперации.

«Будем делать всё, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — сказал он.

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Командир «Ахмата» добавил, что руководство Минобороны просчитывает позиции противника и ресурсы Вооруженных сил РФ, чтобы завершить спецоперацию. Алаудинов уверен, что у России получится довести все до логического конца.

«Сейчас мы подходим к моменту, когда будут решающие сражения не только для России, но и для коллективного Запада, который решил победить нас и в очередной раз осознал, что не в состоянии это сделать», — заключил Алаудинов.

При этом он подчеркнул, что удары ВСУ западным оружием по территории России не повлияют на исход СВО, пишет РИА Новости.

"Противнику выдавали в начале летальное оружие. Мы помним – "Javelin", другое, другое, другое. Когда (всё - ред.) начиналось, насколько это воспринималось остро. Все считали, что вот сейчас уже все - мы не сможем ему противостоять. Потом пошли HIMARS, Storm Shadow, М777. Мы можем перечислять это вооружение, которое им (ВСУ – ред.) давали, бесконечно... Удары западным вооружением по нашей территории, по "глубинной" территории России абсолютно никаким образом не повлияют на завершение... СВО. ... Мы сейчас находимся на стадии решающего сражения с нашим врагом. Наш враг это все осознает, понимает", - заявил Апты Алаудинов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о необходимости исходить из реалий на земле при разрешении конфликта на Украине. Он напомнил, что в состав РФ вошли четыре новых региона, и Киев должен это учитывать.