Спецназ «Ахмат» переброшен на Харьковское направление

Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область, чтобы создать близ российского приграничья буферную зону. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Бойцы спецназа уже приступили к выполнению задач в приграничных районах Харьковской области, сообщил соратник главы Чечни Алаудинов. По его словам, «Ахмат» переброшен на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Спецназ, в том числе, выполняет штурмовые задачи.

Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для созданя санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны противника.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев впоследствии уточнял, что санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины в результате наступления, пройдет в 200 километрах западнее Харькова.