Военные получат крупную партию модернизированных бронежилетов "Оберег"

Производитель бронежилетов "Оберег" подписал контракт с Министерством обороны России на поставку крупной партии бронежилетов "Оберег". Об этом сообщается на сайте ГК Ростех.

© Российская Газета

"Качественная индивидуальная защита военнослужащего сегодня особенно востребована в зоне проведения специальной военной операции на Украине", - сказано в сообщении госкорпорации.

В войска будут направлены модернизированные варианты бронежилетов с увеличенной площадью защиты. Обновленные "Обереги" получили класс защиты БР-4 и защищают от бронебойных пуль с термоупрочненным сердечником, которые применяются в патронах к автоматическому оружию калибров 7,62x39 мм и 5,45x39 мм. В основе бронежилета - керамические бронеплиты с противопульной стойкостью. Кроме того, в экипировке есть пакеты арамидного волокна, которые защищают от осколков. Это позволяет использовать бронежилет без бронеплит, когда угрозы поражения из стрелкового оружия нет.

Также модернизированный "Оберег" площадь защиты была увеличена более чем на 50 процентов. Теперь в базовом варианте площадь защиты составляет 70 квадратных дециметров. При этом бронежилет остается удобным и эргономичным, не сковывает движения бойца. Также стоит отметить, что весит "Оберег" меньше, чем его аналоги.

Напомним, что бронежилеты семейства "Оберег" уже успели хорошо зарекомендовать себя в ходе. К примеру, на сравнительных испытаниях российский бронежилет выдержал попадание мощной винтовочной пули .338 (8,6х70 мм) Lapua Magnum, в то время как его американский собрат спасовал перед стандартным зарядом, выпущенным из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось о создании саперной версии "Оберег-С", в которой керамические бронеплиты заменены баллистическими пакетами специального класса защиты С2 и Бр 1+, которые защищают от пуль и осколков, а также от элементов противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4.