Подполье: Киев готовит провокацию в Херсоне

Из Киева в Херсон приехала группа режиссеров и военных корреспондентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья города Херсона.

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Они намерены инсценировать поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами армии России. Это необходимо для дальнейшего обвинения Москвы в гибели мирных жителей. Группа состоит из 13 человек.

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При ракетных ударах ВС России по местам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины спланирована инсценировка поражения гражданских. Прибывшие прошли подготовку в области информационно-психологического воздействия под руководством американских и британских специалистов.

Общий контроль работы медийщиков осуществляется оперативной группой Главного управления разведки Министерства обороны Украины в количестве пяти человек. В рамках провокации будет осуществляться фото-, видеосъемка ранее разрушенных объектов гражданской инфраструктуры и монтаж постановочных роликов.