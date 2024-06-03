На севере сектора Газа нашли тела 50 человек после операции ЦАХАЛ

В палестинском лагере беженцев Джабалия, расположенном в трех километрах к северу от Джебалии на севере сектора Газа обнаружили тела 50 человек.

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Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, тела погибших удалось обнаружить после того, как израильская армия завершила операцию, продолжавшуюся в течение трех недель.

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Арабоязычное СМИ указало, что спустя два дня после вывода Армии обороны Израиля из северной части сектора Газа в Джебалии продолжаются операции по извлечению тел погибших из-под обломков.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли не менее 36 тысяч человек, еще свыше 82 тысяч получили различные ранения, по информации минздрава Газы.