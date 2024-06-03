Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

В ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Дрон самолетного типа был сбит над Белгородской областью. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об объявленной в регионе ракетной опасности.

Воздушная тревога раздалась в четырех областях Украины

Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности". Ракетная опасть в области была отменена около 3 утра. Накануне вечером, 2 июня, Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали автомобильную заправочную стацию в селе Головчино Белгородской области. Люди не пострадали.