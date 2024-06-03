Спецоперация на Украине 3 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 июня 2024 года.

Офицер рассказал о снижении применения ВСУ артиллерийских орудий на поле боя

Украинская армия снижает применение артиллерийских орудий на купянском участке фронта, сообщает «Газета.ру».

Ведение боевых действий кардинально поменялось. Так, если раньше были опасны кассетные боеприпасы, прилеты минометов, то в настоящее время их применение сводится к минимуму. Противник чаще использует беспилотные летательные аппараты.

Это связано с разницей себестоимости снарядов и дронов в пользу последних, а также с большей эффективностью беспилотников по сравнению с артиллерией.

В МО РФ рассказали о сержанте, который прикрыл выход сослуживцев из-под огня ВСУ

Министерство обороны России сообщило о подвиге сержанта Руслана Речкина, сообщает ТАСС.

Он прикрыл выход своих сослуживцев из-под огня противника, вынес товарища к медицинским подразделениям и вернулся на огневую позицию.

Кроме того, стало известно о ефрейторе Анатолии Рубцове, который выполнял задачи по эвакуации, восстановлению и ремонту военной и специальной техники. За время участия в операции отделение ефрейтора оперативно восстановило и вернуло в строй более 20 единиц техники, получивших повреждения на поле боя.

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 35 раз совершили атаки по территории ДНР, сообщает телеканал «Звезда».

В результате обстрелов пострадали восемь мирных жителей. Поврежден 21 жилой дом, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины выпустили 92 единицы различных боеприпасов.