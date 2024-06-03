Подразделения ВДВ овладели опорным пунктом ВСУ в районе Часова Яра

Подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ штурмом овладели крупным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении в районе населенного пункта Часов Яр подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники выявили основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления.