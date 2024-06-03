Соединенным Штатам необходимо осторожнее относиться к применению американского оружия против России из-за угрозы ядерного конфликта. Об этом заявил директор Центра мира и свободы Независимого института Иван Эланд в статье для журнала National Interest.

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По его мнению, США следовало бы обратить внимание на регулярное самоуправство Украины в применении западных ракет против РФ.

"Это должно было убедить США в большей осторожности по поводу предоставления новых дальнобойных вооружений. Вместо этого Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на территории РФ", - заявил он.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории. Также Кирби заявил, что целями ударов Вооруженных сил Украины американским оружием вглубь Российской Федерации являются расположения военных, огневые позиции и логистические базы.