Белорусские военные прошли цикл подготовки к применению ядерного оружия

Лётчики и инженерно-технический состав Белоруссии прошли полный цикл подготовки по применению тактического ядерного оружия, сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО —начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

Как передаёт ТАСС, по его словам, белорусские экипажи, инженерно-технический состав давно прошли весь теоретический и практический цикл подготовки.

Все контрольные тренировки и проверки, недавние учения с Россией по применению нестратегического ядерного оружия носят рутинный характер, но становятся на плановой основе, отметил Давидович.