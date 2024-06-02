Белорусские военные прошли подготовку к применению ядерного оружия

Заместитель командующего Военно-воздушных сил и войсками ПВО Белоруссии Леонид Давидович заявил, что белорусские военные успешно завершили полный цикл подготовки по использованию нестратегического ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.

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По его словам, белорусские экипажи и инженерно-технический персонал прошли как теоретическую, так и практическую подготовку уже давно.

«Все контрольные мероприятия, тренировки и проверки проводятся регулярно. Мы постоянно отрабатываем сценарии в различных условиях, иногда меняя места проведения учений или обстановку. Экипажи готовы, инженеры готовы, самолеты давно подготовлены», — подчеркнул Давидович.

Военный также отметил, что во время их совместных учений с Россией в конце мая страны НАТО следили за этими маневрами. Во время активной фазы учений в небе над Польшей и странами Прибалтики наблюдались несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Давидович также уточнил, что белорусская авиация реагирует на полеты западных разведывательных самолетов вдоль границ ежедневно, осуществляя патрулирование и выполнение задач по обеспечению безопасности государственных границ.