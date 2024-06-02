Новейшая САУ "Мальва" замечена в зоне СВО

Новые российские самоходки 2С43 "Мальва громят врага на Харьковском направлении. Ранее сообщалось, что такие боевые машины начали поступать в артиллерийские подразделения, но до вечера воскресенья фотографии участвующих в специальной военной операции САУ в социальных сетях не появлялись.

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В качестве ходовой платформы на них используется четырехосный вездеход БАЗ-6610-027 "Вощина" Брянского автомобильного завод. Двигатель - ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 80 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

Необычная российская бронемашина замечена в зоне СВО

В качестве вооружения применено 152-мм орудие, аналогичное тому, что установлено на 2С19 "Мста-С", и имеющее одинаковые с ним характеристики. Скорострельность - семь выстрелов в минуту. Боекомплект - 30 выстрелов Боевая масса - 32000 кг. Расчет - пять военнослужащих.