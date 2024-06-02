В Белоруссии пожаловались на слежку НАТО за учениями

За ходом совместных летно-тактических учений ПВО Белоруссии и России следили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО, сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО - начальник авиации республики Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ. По его словам, самолеты Альянса находились в небе над Польшей и странами Балтии.

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В ходе активной фазы учений в небе над Польшей, странами Балтии постоянно висело несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией. Мы понимали, что они мониторят все наши полеты, отслеживают нашу активность, — сообщил Давидович.