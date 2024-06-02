СМИ сообщили, как Киев убедил США разрешить удары по России

Власти Украины убедили Вашингтон разрешить ответные удары по объектам на территории России во время телефонных переговоров. Беседа продолжалась 1,5 часа, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Киев обратился к американской стороне 13 мая на фоне активных действий российских войск на Харьковском направлении.

По его данным, в беседе участвовали советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, шеф Пентагона Ллойд Остин, глава объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

Киевские чиновники 90 минут просили собеседников разрешить наносить удары по российской территории поставленным западными странами оружием. В конечном итоге, американская сторона согласилась, что просьба Украины уместна и следует посоветовать президенту США Байдену ее одобрить.

Дальнейшее согласование вопроса, уточнил собеседник газеты, длилось 17 дней. Окончательное решение было принято в четверг, 30 мая.

Автор статьи пояснил, что по меркам Белого дома, решение было принято «молниеносно». Вместе с тем, добавил он, украинцы восприняли задержку на две недели как очередное подтверждение того, что США не ценят жизни союзников.

«Можно сидеть где-нибудь в офисе в Вашингтоне и пить чай 10 минут, а здесь за 10 минут могут нанести 10 авиаударов и убить десятки людей», — прокомментировал действия Вашингтона украинский офицер Всеволод Кожемяко.

В США назвали разрешенное для украинских ударов по России оружие

Напомним, что дискуссии о поставках дальнобойных ракет, а также возможности их использования по усмотрению украинской стороны ведутся на протяжении нескольких месяцев. Эксперты отмечают, что определенные подвижки в этом вопросе начались только на фоне успехов ВС РФ на ряде направлений.