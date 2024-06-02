Греция направила своего пилота на Украину

Первый офицер ВВС Греции уже находится в Киеве в качестве инструктора украинцев по обращению с истребителями F-16, которые были бесплатно предоставлены Украине странами — членами НАТО, сообщил греческий информационный портал defence-point.gr. Отмечается, что присутствие греческого летчика может быть частью инициативы «Коалиции по обучению F-16» стран НАТО.

Эксплуатируя истребители F-16 в течение почти четырех десятилетий и в связи с постоянной турецкой агрессией, ВВС Греции накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя, особенно в ближнем воздушном бою, — говорится в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах.