Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Режим ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Вечером 3 июня средства ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа на территории Белгородской области. Позже в регионе был сбит еще один беспилотник ВСУ. До этого водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения.