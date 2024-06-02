ВМС Украины заявили о повреждении портовой инфраструктуры

Военно-морские силы Украины заявили о повреждении портовой инфраструктуры в одном из украинских городов, пишет РИА «Новости».

В пресс-службе флота подчеркнули, что Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.

Журналисты отметили, что в ВМС не посчитали нужным раскрыть, в каком конкретно городе пострадал портовый объект.

Вместе с тем, ранее в воскресенье, 2 июня, воздушная тревога была объявлена в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов позднее сообщил о взрыве в одном из районов областного центра.

Затем в региональных СМИ появились сделанные очевидцами фото и видео взрыва в районе порта. На месте прилета было заметно грибовидное облако дыма.