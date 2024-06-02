Боец «Адлер» рассказал, как обманул рой украинских беспилотников

Российский боец с позывным "Адлер" рассказал о том, как сумел избежать атаки целого роя украинских дронов. Интервью с военнослужащим публикует Минобороны РФ.

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"Я с ним рядом лег, притворился Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели", – вспоминает боец.

По словам самого "Адлера", он кадровый офицер, впоследствии "добровольно мобилизованный", теперь замкомандира батальона "Кубань Z", кавалер ордена Мужества.

Отмечается, что этой весной "Адлер" посещал Москву, где принял участие в Параде Победы. По словам самого военнослужащего, ощущения были "непередаваемые".

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