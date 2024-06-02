В России оценили перспективы наступления ВСУ

Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новое контрнаступление, можно назвать амбициозными, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах новой украинской военной кампании.

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«Скопление 50 батальонов на харьковском направлении были созданы для того, чтобы не допустить прорыва Вооруженных сил Российской Федерации. Во всяком случае, они посчитали, что будет захват Харькова, хотя наш президент в открытую сказал на пресс-конференции, что мы ничего подобного не планировали. Теперь они говорят, что они наступают», — сказал он. «Я не отрицаю, что сейчас будет аккумулирование силы на каком-то небольшом участке, чтобы показать высокую степень активности и назвать это наступлением. Но в сложившейся ситуации говорить о серьезном развитии наступления в каком-то стратегическом направлении, мне кажется, слишком амбициозно со стороны Украины»

По мнению военного эксперта, такая активность нужна Украине, чтобы показать Западу результаты от поставок помощи.

«Я думаю, что это выгодно в информационно-политическом плане, чтобы показать западному миру, что вот вы дали нам вооружение, боевую технику, деньги и видите — мы сразу стали наступать. Хотя, по оценочным суждениям, по всей линии боевого соприкосновения нельзя сказать, что ВСУ проявили активность. Активность они проявляют там, где их сосредоточили», — добавил специалист.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, ВСУ начали контрнаступательную операцию. По его словам, сейчас уже идет первый этап.