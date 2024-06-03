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Украина нашла новый способ пополнить свою армию

Украина планирует лишить права на демобилизацию бывших военнопленных, вернувшихся из плена до 18 мая 2024 года, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале. Парламентарий напомнил, что по закону все вернувшиеся из плена граждане должны быть демобилизованы.

Украина нашла новый способ пополнить свою армию
© РИА Новости
Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных, — написал он.

Ранее предприятия ОПК Украины, которые признаны критически важными и имеют право бронировать 100% работников, призвали власти не мобилизовывать своих сотрудников. В противном случае обороноспособность страны пострадает, предупредили авторы послания.

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До этого политолог Сергей Марков сообщал, что на Украине местные военкоматы (ТЦК) начали мобилизовывать кришнаитов. По его словам, в стране нет возможности избежать призыва по религиозным соображениям.

Кроме того, украинские СМИ писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Инвалида сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-медкомиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины. В комиссии уточнили, что граждан с легкой степенью олигофрении могут признавать годными к военной службе в тыловых частях ВСУ.

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