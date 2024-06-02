На ситуацию повлияет возможная передача Западом Киеву истребителей F16. Не исключено, что поставки военных самолётов ожидаются летом или осенью.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил старший научный сотрудник НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Александр Камкин.

«Макрон заявил пару месяцев назад, что собирается послать военный контингент на территорию Украины. По факту, войска НАТО уже давно задействованы в качестве репетиторов ВСУшников. Всё больше идёт поставок вооружений. И если по осени или летом будут переданы истребители F16, о которых так много говорят, это будет уже означать принципиально новый виток вовлечённости коллективного Запада в военные действия на Украине с целью демилитаризации этого Сомали Восточной Европы».

Ранее Виктор Орбан заявил, что ЕС и НАТО каждую неделю приближаются к конфликту с Россией. По словам премьер-министра Венгрии, об эскалации, в частности, свидетельствуют разговоры об использовании Украиной западного оружия для ударов по территории нашей страны.

Стало известно, когда Украина может получить истребители F-16

Выступая в эфире радиостанции Kossuth, Виктор Орбан заявил, что вместо того, «чтобы защищать нас, НАТО втягивает нас в мировой пожар».

Сергей Лавров назвал поставку F-16 Киеву сигналом НАТО в ядерной сфере. По словам главы российского МИДа, истребители такого типа долго использовали в рамках совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

«Поэтому не можем не рассматривать поставку этих систем Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на всё», — сказал дипломат в комментарии для РИА Новости.

Лавров добавил, что поставки F-16 не изменят ситуацию на поле боя — самолёты будут «уничтожены», как и другое поставляемое Украине оружие.