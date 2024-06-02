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Политолог РАН допустил «принципиально новый виток» конфликта на Украине

На ситуацию повлияет возможная передача Западом Киеву истребителей F16. Не исключено, что поставки военных самолётов ожидаются летом или осенью.

Предсказан «принципиально новый виток» конфликта на Украине
© РИА Новости

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил старший научный сотрудник НИИ мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Александр Камкин.

«Макрон заявил пару месяцев назад, что собирается послать военный контингент на территорию Украины. По факту, войска НАТО уже давно задействованы в качестве репетиторов ВСУшников. Всё больше идёт поставок вооружений. И если по осени или летом будут переданы истребители F16, о которых так много говорят, это будет уже означать принципиально новый виток вовлечённости коллективного Запада в военные действия на Украине с целью демилитаризации этого Сомали Восточной Европы».

Ранее Виктор Орбан заявил, что ЕС и НАТО каждую неделю приближаются к конфликту с Россией. По словам премьер-министра Венгрии, об эскалации, в частности, свидетельствуют разговоры об использовании Украиной западного оружия для ударов по территории нашей страны.

Стало известно, когда Украина может получить истребители F-16

Выступая в эфире радиостанции Kossuth, Виктор Орбан заявил, что вместо того, «чтобы защищать нас, НАТО втягивает нас в мировой пожар».

Сергей Лавров назвал поставку F-16 Киеву сигналом НАТО в ядерной сфере. По словам главы российского МИДа, истребители такого типа долго использовали в рамках совместных ядерных миссий Североатлантического альянса.

«Поэтому не можем не рассматривать поставку этих систем Украине как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на всё», — сказал дипломат в комментарии для РИА Новости.

Лавров добавил, что поставки F-16 не изменят ситуацию на поле боя — самолёты будут «уничтожены», как и другое поставляемое Украине оружие.

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