Зеленский пожаловался на ограничения США

Зеленский пожаловался, что Киеву мало разрешения США бить комплексами HIMARS только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

На конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский заявил, что недоволен условиями Вашингтона.

Он отметил, что «мы благодарны президенту Байдену за то, что они недавно разрешили использовать HIMARS по Харьковскому региону по приграничью с Украиной». Однако этого, на взгляд Зеленского, мало.

«Достаточно или этого? Нет», — сказал он

Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников ране сообщала, что США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по территории РФ западными ракетными комплексами.