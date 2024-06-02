Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на 2 июня 2024 года. В ДНР освобождено Уманское, в целом на донбасском направлении украинские формирования потеряли до 500 человек и множество техники.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобождён населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Также нанесено поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая.

Потери противника составили свыше 360 военнослужащих. Уничтожены два автомобиля, американская гаубица М777, гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ близ населенных пунктов Урожайное, Старомайорское и Водяное.

Силы Киева потеряли до 125 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, гаубицу М198 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.