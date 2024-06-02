Перечислены главные задачи России на фронте в ближайшее время

Для России важно в ближайшее время сохранить темп наступления на фронте, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную задачу для российских сил.

«Главная задача перед армией России — не снижать темпов наступления. Не торопясь, медленно, но уверенно двигаться вперед, занимая один населенный пункт за другим. Понемножку уничтожать живую силу противника, потому что пока у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет резервов. Пока они подготовят резервы, уже пройдет время», — сказал он. «У нас полностью военно-техническое преимущество. У нас современные виды вооружений, у нас господство в воздухе, господство артиллерии. У нас очень много новых военных машин. В военно-техническом плане мы опережаем не только украинскую армию, но и все армии европейские и даже американскую.»

По словам военного эксперта, лето 2024 года станет решающим для украинского конфликта. От того, как будет развиваться ситуация в зоне боевых действий, зависят сроки специальной военной операции.

Белоусов: первоочередная задача для Минобороны — комплектование вооруженных сил

Ранее российские военные за сутки уничтожили шесть складов ВСУ на херсонском направлении.