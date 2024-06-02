Названа роль США в планировании операции Израиля в Рафахе

Израиль перепланировал операцию в Рафахе с учетом красных линий США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

© Газета.Ru

По данным издания, чтобы избежать кризиса в отношениях с ближайшим союзником, Израиль отказался от первоначального плана по зачистке Рафаха двумя дивизиями и сделал выбор в пользу блокировки границы между сектором Газа и Египтом, предпринимая рейды в Рафах.

В США подчеркнули, что в арабских странах зачастую неверно трактовали позицию Вашингтона по операции в Рафахе. Отмечается, что США не оспаривают право Израиля на проведение операции, но требуют, чтобы методы были менее кровопролитными и разрушительными, чем в секторе Газа или Хан-Юнисе.

До этого США и страны Европы раскритиковали израильский удар по городу Рафах.

7 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела танки в Рафах.