Украинские командиры жалуются на плохую подготовку новобранцев, пишут обозреватели Изабель Хуршудян и Сергей Корольчук в статье для Washington Post.

Авторы статьи напомнили, что Владимир Зеленский подписал указы о мобилизации. Документы предусматривают набор десятков тысяч человек для решения проблемы острой нехватки солдат на фронте, разрешают заключенным вступать в армию в обмен на шанс на условно-досрочное освобождение.

По их данным, все мобилизованные отправляются в учебные центры, расположенные по всей Украине, проходят подготовку. После базового обучения они отправляются в части.

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Украинские командиры говорят, что откуда бы ни прибыли солдаты, качество их обучения оставляет желать лучшего. В связи с этим уже на передовой их приходится учить стрелять, сражаться в условиях села, города, пояснили журналисты.

«У нас были ребята, которые даже не умели разбирать и собирать пистолет», — заметил «Шмидт», 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады.

По его словам, в течение недели он занимался с ними стрелковой подготовкой, дал им возможность выпустить минимум по 1500 патронов.

«Мы здесь просто теряем много времени на базовую подготовку. Если произойдет прорыв под Часовым Яром, то мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда, чтобы просто умереть», — констатировал молодой офицер.

Солдат с позывным «Чирва» отметил, что то, чему учат в украинских учебных центрах, «полная ерунда». Он добавил, что всему приходится учиться на месте.