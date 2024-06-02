Журналисты Business Insider (BI) раскрыли судьбу Вооруженных силы Украины (ВСУ) после разрешения бить по России оружием Запада. Соответствующий материал появился на сайте издания со ссылкой на военных экспертов и аналитиков.

«Военная логика разрешения Украине использовать оружие против целей в России проста, но существуют структурные ограничения, с которыми она сейчас сталкивается», — заявил профессор российской и восточноевропейской политики в Свободном университете Берлина Александр Либман.

Как стало известно, Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов и рабочей силы. Также отмечается, что армии, вероятно, не хватит поддержки западной разведки для обнаружения целей за пределами линии фронта. Старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии Кейр Джайлс обвинил в этом США из-за задержек в принятии решения использовать их оружие на территории России.

«Прошло более двух лет после того, как такое решение должно было быть принято», — прокомментировал он.

В свою очередь, заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди отметил, что атаки поставляемыми США ракетами Storm Shadow и ATACMS недостаточны, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

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