Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят оружие, которое потом тайно перепродают Киеву через третьи страны. Скрытые поставки разоблачил в беседе с Милорад Додик.

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«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — объяснил глава европейской страны.

В марте в сети распространились фотографии бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами боснийского производства для минометов калибров 82 и 120 миллиметров. В связи с этим глава Министерства внешней торговли и экономических связей всей БиГ Сташа Кошара потребовал у властей Федерации проверить предприятия Pretis и BNT Novi Travnik, но запрос был проигнорирован.

В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину

По словам министра обороны страны Зукана Хелеза, в Федерации БиГ налажено производство дронов-камикадзе, которые поставляют Украине, однако не уточнил, о каких конкретно предприятиях идет речь.