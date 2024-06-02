Угнавший танк экс-боец ВСУ рассказал о денежных махинациях Киева

Мобилизованным украинцам в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не дают статуса военнослужащих, рассказал ТАСС Максим Лихачев, бежавший в Донецкую народную республику (ДНР) на угнанном танке Т-64 украинской армии. По его словам, если не оформлять бойцов официально, то в случае их гибели выплачивать родственникам компенсацию не придется.

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Со 119-й бригады меня переводили в 59-ю и ни в какой документации я не прошел, нигде меня не вписали. И нас много таких.<...> Чтобы выплаты не выплачивать, — поделился Лихачев.

По его словам, эта практика была наиболее популярна в последнем подразделении, где ему довелось служить. Лихачев пояснил, что чаще всего ее используют в отношении тех, кто был «пойман на улице». По его замечанию, их также готовили к отправке на самые горячие участки в зоне СВО.

Боец ВСУ угнал танк Т-64 и перешел на сторону армии России

В конце мая стало известно, что украинский военный Максим Лихачев угнал танк Т-64 и перешел на сторону ВС РФ. Военный эксперт экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале рассказал, что мужчина заранее договорился о побеге с российскими военными.

Сам он рассказал, что уехал с позиций на Авдеевском направлении, когда его сослуживцы бежали. Изначально они сочли его действия попыткой прикрыть отступающих, поэтому никто ничего не заподозрил.