Макгрегор считает, что со временем Германия постарается отдалиться от Штатов и начнет двигаться в сторону партнерства с Россией. «Германия дюйм за дюймом – интеллектуально, психологически и стратегически – двигается в сторону России», – заявил Макгрегор в соцсети X. Он считает, что для Германии союз с РФ является единственным способом спасти свою экономику, переживающую сложные времена. Макгрегор уверен, что раскол в двусторонних отношениях Германии и США произойдет уже в ближайшие месяцы. Ранее в США раскрыли роль Украины при нанесении ударов по России. Каждый нюанс в применении ракет ATACMS контролируется Штатами, а Киев нужен лишь для нажатия нужных кнопок. Фото: ФедералПресс / Герман Парло