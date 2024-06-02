Макгрегор: Германия будет отдаляться от США и становиться ближе к России
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X заявил, что Германия будет постепенно отходить от союза с США и двигаться в сторону партнерства с Москвой.
«Германия дюйм за дюймом — интеллектуально, психологически и стратегически — двигается в сторону России», — написал он.
Германия пошла на радикальный шаг
Макгрегор уверен, что для Германии такая переориентация является единственным способом восстановить экономику. Согласно его прогнозу, решающий раскол между Берлином и Вашингтоном произойдет в ближайшие месяцы.
1 июня полковник Вооруженных сил Германии в отставке Вольфганг Рихтер заявил, что западные страны должны предупредить Киев о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.
До этого правительство Германии сняло ограничения, связанные с использованием переданного Вооруженным силам Украины оружия, разрешив Украине наносить удары по территории России.
Ранее в Германии не поддержали отправку на Украину военных инструкторов.