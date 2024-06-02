МО РФ сообщило об уничтожении бронетехники ВСУ на донецком направлении

Операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении специальной военной операции продолжаются активные действия всех родов войск группировки "Юг". Наиболее интенсивную работу ведут подразделения беспилотных летательных аппаратов 1-го армейского корпуса. В бою операторы применяют как ставшие базовыми дроны-камикадзе со сбрасывателями, так и новые модернизированные модели FPV-дронов. <...> Это позволяет поражать не только живую силу, но и бронетехнику врага. Поражение ударным FPV-дроном одной из боевых бронированных машин ВСУ, замаскированной в лесополосе, подтвердили кадры объективного видеоконтроля", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что мощность и грузоподъемность модернизированных беспилотных летательных аппаратов позволяет сбрасывать на противника не только легкие боеприпасы, но и более тяжелые, вплоть до крупнокалиберных мин. Также отмечается, что для ускорения работы в особых погодных условиях для повышения мобильности расчеты операторов дронов работают на квадроциклах.