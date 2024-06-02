Российские штурмовики нанесли удар по подразделениям ВСУ

Экипажи штурмовой авиации Воздушно-космических сил России на самолётах Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар штурмовики наносили неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены. Полёт прошёл штатно.

Видео Минобороны РФ.