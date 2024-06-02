На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что отсутствие подготовленных оборонительных сооружений на харьковском направлении привело к ожидаемому провалу Киева. Об ошибке украинском армии он сообщил в интервью YouTube-каналу «Прямой».

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«Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы, поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия», — сказал он.

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Кривонос призвал военное руководство украинской армии сделать из этих провалов нужные выводы.