Пентагон объявил тендер на закупку книг о военной стратегии РФ

Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на американский сайт госзакупок.

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Там отмечается, что данную закупку предполагается совершить в интересах ВВС Соединенные Штатов для обучения.

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Так, например, библиотеки планируется пополнить книгами лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана "Стратегия: основа российской военной стратегии", Эндрю Моргана "Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав" и Самэуля Рамани об украинском конфликте.

Для обучения американских военных летчиков также будут закуплены книги о Китае, об искусственном интеллекте и космических стратегиях.

Из условий тендера следует, что цена контракта для каждого издания - 600 долларов. Завершить исполнение необходимо к середине июня.