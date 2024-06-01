ВКС России нанесли удар по двум местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Эль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦПВС заявили, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам в сирийской провинции Хомс.