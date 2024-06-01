В российском регионе после работы ПВО на пляж упали осколки

Осколки упали на пляж и в районе рынка в Белгороде после работы системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет.

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В Белгороде в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района упали осколки, — написал Гладков.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Предварительно, пострадали двое мирных жителей. Также, по его словам, на четырех улицах населенного пункта в 14 частных домах зафиксированы повреждения фасадов, кровли и заборов, а также выбитые окна.

Президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

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Военный политолог Александр Перенджиев предположил, что граница этой зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где границы точно будут располагаться, бессмысленно.