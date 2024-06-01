Оборона Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении разваливается, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале на YouTube. По его словам, ВСУ фактически попали в окружение под Волчанском, их оборона там рушится и стоит ожидать продвижение ВС России.

Украинские контратаки, о которых мы так много слышали в этом районе, похоже, провалились. По последним данным, русские ворвались в укрепленный район, — рассказал военный аналитик.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что ВС РФ могут установить полный контроль над Волчанском в Харьковской области и Часовым Яром в ДНР в ближайшее время. Он назвал населенные пункты самыми перспективными целями для взятия.

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Ранее украинский военный корреспондент Богдан Мирошников заявил, что населенный пункт Клеещевка, расположенный в Донецкой Народной Республике на юге от Артемовска, стал «попившей кровь ямой» для Вооруженных сил Украины. По его словам, ВСУ не могли построить надежные фортификации в этом населенном пункте из-за постоянного давления бойцов армии России. Он также отметил, что некоторые его источники более недели не выходят на связь из-за тяжелых боев.