Намерение властей Украины продолжать боевые действия приведет к уничтожению страны, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Его слова передает ТАСС.

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Глава правительства 1 июня выступил на митинге в Будапеште. Мероприятие состоялось после «Марша мира» в поддержку политики кабинета министров страны, направленной против эскалации украинского кризиса.

Во время демонстрации Орбан призвал к прекращению огня в зоне конфликта и началу мирных переговоров. В то же время он обратил внимание, что отказ Киева от диалога с Москвой будет означать уничтожение государства.

Также премьер-министр назвал опасными идеи украинских чиновников о том, что РФ можно одолеть с помощью западного оружия. Подобные мысли, по словам главы правительства, не имеют ничего общего с реальностью.

Более того, председатель кабинета министров отметил, что в конфликте на Украине не может быть победившей и проигравшей сторон. Боевые действия ведут только к разрушению, поэтому Орбан посчитал необходимым как можно скорее договориться о прекращении огня.

Зеленский назвал последствия заморозки конфликта на Украине

25 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует договариваться с российским руководством о прекращении огня. Как он сказал, такое соглашение имело бы смысл, только если бы солдаты обоих государств находились «на линии границ».

Позже британская газета The Guardian опубликовала интервью с украинским лидером, в ходе которого он объяснил свое нежелание замораживать конфликт между Киевом и Москвой. Зеленский подчеркнул, что в случае реализации этой инициативы рано или поздно активная фаза боевых действий все равно бы возобновилась. При этом президент не исключил, что Вооруженные силы РФ могут воспользоваться паузой для усиления своих позиций на поле боя.