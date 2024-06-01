В НАТО договорились о случае применения пятой статьи альянса

Кибератака на страну североатлантического блока может стать поводом для применения пятой статьи устава НАТО. Об этом заявил на конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Бауэр выступил на сессии, посвященной кибернетической обороне и будущему военных действий.

«Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи», — заявил он.

По его словам, не только физическая атака, но и кибератака может стать основанием для дебатов о применении пятой статьи и «последующих процедур».

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Бауэр также считает, что необходимы доказательства совершения атаки государством, а не неизвестными частными лицами, «иначе будет непонятно, с кем воевать».

Статья 5 устава НАТО предполагает военный ответ всего альянса при нападении на одного из членов.