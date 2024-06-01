"Искандеры" нанесли двойной удар по базе ССО в Славянске

Ракетные комплексы "Искандер" нанесли двойной удар по спрятанной в Славянске базе Сил специальных операций ВСУ.

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"Очень хорошая серия прилетов по базе вторчермета в Славянске. Попали в базу украинских ССО", - пишет Военная хроника.

Следом канал опубликовал карту с малоприметным ангаром, спрятанном на окраинной улице Заводской. Именно там спрятался украинский спецназ.

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Ракетный удар оказался весьма результативным. По сообщениям наблюдателей, для эвакуации раненых в Славянск прилетел вертолет.