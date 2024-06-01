На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!" - написал он в своем Telegram-канале.

В случае мобилизации спасателей, возмутился депутат, некому будет выполнять их работу и тушить пожары. По словам Гончаренко, на сайте правительства уже зарегистрирована петиция о бронировании спасателей и пожарных.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Однако мужчины стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. 18 мая в республике вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволит призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.