Воздушная тревога раздалась в четырех областях Украины

Сразу в четырех областях Украины прозвучала сирена воздушной опасности, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По информации ведомства, тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

© РИА Новости. Алексей Даничев

Сигналы раздались в период с 23:35 до 00:26 мск, следует из сообщения. Местные власти никаких подробностей не сообщали.

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко ранее предупреждал, что взрывы прогремели на территории находящегося под контролем украинских властей Херсона. По его словам, их было слышно в прибрежных районах города. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, в «красной зоне» находились Житомирская, Винницкая, Харьковская и Днепропетровская области.

До этого в патрульной полиции подконтрольной Украине части Запорожской области известили, что проезд через дамбу в районе Днепровской гидроэлектростанции закрыт. Движение было приостановлено после объявления в регионе воздушной тревоги. Там отметили, что объезд осуществляется через Арочный мост острова Хортица, а также через Новые мосты и Хортицкий район.

Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич указал, что в городе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Как позднее уточнил украинский градоначальник, он прозвучал в воздухе за мостом, расположенном за пределами населенного пункта.